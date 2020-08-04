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Haberler İzmir İzmir’de ‘büfe’ tartışması

’de ‘büfe’ tartışması

İzmir’de ‘büfe’ tartışması
Giriş Tarihi: 4.8.2020

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Piriştina döneminde kaldırılan büfelerin yeniden açılacak olması büyük yankı buldu. Büyükşehir Belediye ve İzmir Büfeciler ve Kantinciler Odası'nın işbirliği kapsamında ilk büfe Halkapınar Aktarma İstasyonu'na kurulurken kent gönüllüsü olarak tanınan Sancar Maruflu, büfelerin yeniden hortlatılması için "Büyük tehlike" dedi. Yeni Asır'a konuşan Maruflu, "Tehlikenin farkında olalım. Geçmişte çoğu PKK torbacılarının kaynağı olmuş, mafya usülleriyle yönetilmiş büfeler, imar planlamasında da serseri mayın gibi büyük sıkıntılar yaratmıştı. Bu yanlıştan geri dönülsün. Büfeler küçük lokantalar şeklinde gıda denetimleri ve imar kontrolü yapılabilir şekliyle sürdürülsün" dedi.

'BİZİM PROJEMİZ FARKLI'
İzmir Büfeciler ve Kantinciler Odası Başkanı Selahattin Arslan ise, "Bizim projemiz çok farklı, kimsenin endişesi olmasın. Eskisiyle hiçbir alakası olmayacak. Burada büfeleri şahıslar değil odamızın şirketi işletecek" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ

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