Kaçak kat çıkıyorlar iddiası

İzmir'in Buca ilçesindeki vatandaşlar, oturdukları mahallede iki kat imar izni olmasına rağmen, kaçak kat çıkanların sayısında son günlerde önemli bir artış olduğunu söyledi. Bazı müteahhitlerin göz yumulduğu için yasayı deldiğini söyleyen vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

KURAL TANIMAZLIK

Buca 689/13 ile 672/10 ve diğer ara sokaklardaki bazı binalara kaçak kat çıkıldığını iddia eden vatandaşlar yetkililere ihbarda bulundu. Oturdukları mahallelerde iki kat imar izni olduğunu ancak bazı uyanıkların kaçak kat çıkarak yasaları hiçe saydığını söyleyen vatandaşlar, benzer şekilde bölgede kaçak inşaatların halen devam ettiğini ifade etti. Kaçak bina ve kat çıkılmasının önüne geçilmesi için yetkilileri göreve davet eden vatandaşlar, "İnşallah en kısa zamanda bu kural tanımazlığı önüne bir an önce geçilir" dedi.