Kadınların kavgası tekneyi alabora etti

İzmir Foça'da 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan tekne faciasının ardından tutuklanan kaptan Adem Demir'in ifadesinde, dönüş yolunda tartışan kadınlardan birinin ayağa kalkması sonucu feci olayın gerçekleştiğini iddia ettiği öğrenildi. Alabora olan teknede yolcu olarak bulunan Şennur Avcı (41), Çınar Ege Göksoy (8), Şermin Özerman (38) ve Elif Naz Özerman (16) hayatını kaybetmişti. Teknenin kaptanı Adem Demir ile yolculardan Kaan Niyazi Özerman (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (16) ve Mustafa Günel (29) su yüzeyinde kalmayı başarırken, 9 yaşındaki Sarp Göksoy ise denizde kayboldu.

'BİNENLERİ TANIYORDUM'

Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ifadesine başvurulan tekne sahibi serbest bırakılırken, kaptan Adem Demir tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Yeni Asır'ın ifadesine ulaştığı kaptan Adem Demir'in hakkındaki İfadesinde para karşılığı tekne turu düzenlemediğini, tekneye binenleri tanıdığını iddia eden Demir, "7 kişi için anlaştık ama 10 kişi geldiler. Dönüşte iki kadın tartışmaya başladı. Sonra kadınlardan biri ayağa kalkınca teknenin dengesi bozuldu ve rüzgar ile dalgaların da etkisi ile alabora oldu" diye konuştu.





9 YAŞINDAKİ SARP HALEN ARANIYOR

ALABORA olan tekneden düşen ve kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'un bulunması için arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği kaydedildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin teknenin battığı yer ve çevresinde minik çocuğu bulmak için çaba harcadığı belirtildi.

Metin BURMALI