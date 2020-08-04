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Haberler İzmir ‘Virüsün vücudumda dolaştığını hissettim’

‘Virüsün vücudumda dolaştığını hissettim’

‘Virüsün vücudumda dolaştığını hissettim’
Giriş Tarihi: 4.8.2020

İzmir'de, korona virüsten kurtulan avukat Çisem ve İsmail Özkan çifti, hastalığın vücutlarında yaşattığı acıları unutamıyor. Temmuz başında Kovid-19 tanısı konulan ve doktorların önerisiyle evde 3 haftalık tedavi süreci geçiren çift, önce sağlıklarına sonra da işlerine kavuştu. Çisem Özkan yaptığı açıklamada, "Aldığım son nefes gibi gelmeye başlamıştı. Ciddi anlamda insanın bedenine verdiği rahatsızlığı hissedebiliyorsunuz. Vücutta organlar pıt pıt atıyor. Bacağım ve karnım 'kalp' gibi atıyor. Virüsün vücudumda dolaştığını hissettim. Hastalık 'ben buradayım' diyor. Bu hastalık geceleri uyutmadı. Tat ve koku kaybı çok oldu. Tüm hasarı ve yıkımı duyabiliyorsunuz" dedi.

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