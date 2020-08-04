Yangına gelmedi şov yapmaya geldi

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşanan yangın felaketi sırasında, CHP'li belediye başkanı Mustafa Kayalar'ın Bodrum'da tatilde olduğu ve yangını haber almasına rağmen tatilini yarıda kesip ilçeye dönmediği ortaya çıktı. Başkan Kayalar, AK Partili eski Başkan Bülent Soylu'nun geçtiğimiz Pazar günü sosyal medyadan kendisine yaptığı "Bodrum'dan Menderes'e dön ve yangınla mücadeleye katıl" çağrısından yaklaşık 4 saat sonra yangın alanında görüldü. Akşam saatlerinde bölgeye giden Başkan Kayalar, burada fotoğraflar çektirip sosyal medya hesabından paylaşarak adeta şov yaptı.

'HEMEN DÖNMELİYDİ'

Menderes'te farklı noktalarda çıkan orman yangınlarını hem Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hem de İzmir itfaiyesi söndürmek için büyük çaba sarfetti. Halk da bu mücadeleye destek verdi. Bu sırada Başkan Mustafa Kayalar'ın Bodrum tati-linden dönmemesi tepki çekti. Skandal, belediyenin geçmiş dönem başkanlığını yürüten AK Partili Bülent Soylu'nun sosyal medyadan Kayalar'a yaptığı çağrı ile ortaya çıktı. Soylu "Ormanlarımız yanıyor. Belediye Başkanının böyle durumlar-da görevinin başında olması gerekiyor. İnsan tatilde olabilir. Bu durum doğal-dır ama olayı duyar duymaz geri dönmesi gereki-yor. Belediye başkanlığı bu kadar ucuz olmamalı. İki saatlik bir yoldan gelip ilçe-sine sahip çıkmıyor. Bura-dan ona çağrı yapıyorum; Ne yapıyorsan bırak derhal görevinin başına dön" dedi.

Başkan Kayalar, yangından günler sonra bölgede fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaştı.



4 SAAT SONRA GÖRÜLDÜ

Soylu'nun bu çağrısından yaklaşık 4 saat sonra ilçede ortaya çıkan Başkan Kayalar, yangın yerine gidip incelemelerde bulundu. Pazar akşamı yangın bölgesinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Kayalar, "Ne yazık ki ilçemizin farklı noktalarında çıkan yangınlar nedeniyle ciğerlerimiz yanıyor. Dün olduğu gibi bugün de belediyemizin ekip ve ekipmanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına desteğimiz sürüyor" dedi.

Başkan Mustafa Kayalar, bayramda ailesiyle birlikte çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Erhan GÜLENÇ