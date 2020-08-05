  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de 41 sığınmacı kurtarıldı

’de 41 kurtarıldı

’in Karaburun açıklarında unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 41 kurtarıldı.

İzmir’de 41 sığınmacı kurtarıldı

05.08.2020, 08:50 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020,08:50

Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekiplerince, 1 Ağustos saat 06.30'da, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 41 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de 41 sığınmacı kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA