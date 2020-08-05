Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekiplerince, 1 Ağustos saat 06.30'da, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 41 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkartıldı.
Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İHA
İzmir’de 41 sığınmacı kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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