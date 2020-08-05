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Haberler İzmir İzmir'de iki düğüne katılan 5 kişide Kovid-19 tespit edildi

'de iki düğüne katılan 5 kişide Kovid-19 tespit edildi

'in Güzelbahçe ilçesinde yapılan 2 düğünde, biri gelin 5 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından düğüne katılanlardan numune alınmaya başlandı.

İzmir'de iki düğüne katılan 5 kişide Kovid-19 tespit edildi

05.08.2020, 18:24 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020,18:25

Çamlı Mahallesinde 17 Temmuz ve 27 Temmuz'da yapılan iki düğünün ardından bir gelinin de aralarında olduğu 5 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.

NUMUNE ALMAYA BAŞLANDI

Hastalar evlerinde tedavi altına alınırken filyasyon ekipleri, düğüne katılanlardan test için numune almaya başladı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulanların tedavilerine devam edildiğini belirterek, "Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Mahallemizde karantina da uygulanmıyor. Cuma günü bir düğün daha yapılacaktı. Düğünün sahipleri hem kendilerini korumak hem de halkın tedirgin olduğunu görerek düğünlerini erteledi." dedi.

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