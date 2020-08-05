İzmir’in vukuatlı başkanları

İzmir'de bazı belediye başkanları başarılarıyla adından söz ettirirken, bazı belediye başkanları ise sürekli vukuat ve skandallarla gündeme geliyor. İçlerinde FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklanan da var, evrakta sahtecilikle suçlanan da. Hatta mafyaya ilçede tartıştığı esnafı vurdurtmakla suçlanıp 7 yıl hapsi istenen de. İki başkan Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanırken, son büyük skandala ise Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar imza attı. Kayalar, ilçesinin ormanları cayır cayır yanarken Bodrum tatilini yarıda kesip ilçesine dönmedi. Kayalar ancak AK Partili eski Başkanın bu durumu deşifre etmesi üzerine ilçeye geldi ve yangın alanına giderek şovunu yaptı.



KARABURUN BELEDİYE BAŞKANI İLKAY GİRGİN ERDOĞAN

EVRAKTA SAHTECİLİK, AKRABA KAYIRMA, İHALESİZ TEZGAH DAĞITIMI

İÇİŞLERİ Bakanlığı Müfettişleri, Mordoğan Meydanı düzenleme ve parke taş döşeme ihalesini CHP'li Meclis Üyesinin şirketine verdiği belirlenen Erdoğan ve ekibinin, bu hatalarını örtmek için evrakta sahtecilik yaptıklarını rapor etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu suçlamalar için Erdoğan hakkında soruşturma açılmasına izin verdi. Soylu, ayrıca kızı ve bazı akrabalarını belediyede yüksek maaşla işe yerleştirdiği ve gece pazarının tezgah dağıtımını ihalesiz yaptığı için de CHP'li Erdoğan hakkında soruşturma açılmasına izin verdi. Şimdi CHP'li başkan hakkında savcılık adli soruşturma yürütecek. CHP'li Erdoğan'ın yargı sürecinde suçlu bulunması halinde sadece evrakta sahtecilikten bile 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.



GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANI HALİL ARDA

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A HAKARET ETMEK

SOSYAL medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlarıyla ilgili başlatılan yargı süreci hızlandı. Savcılık Arda hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla ilgili düzenlemenin yer aldığı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi çerçevesinde fezleke hazırladı. Ardından da kovuşturma izni verilmesi için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Bakanlık konuyu inceleyip kararını ona göre verecek. Eğer Arda için kovuşturma izni verilirse Arda'yı zor bir süreç bekliyor. Çünkü, söz konusu 299. madde, "Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır" diyor.



MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI SERDAR AKSOY

İLÇE KONGRESİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK

MENEMEN Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında CHP ilçe kongresindeki konuşması nedeniyle 'terör' soruşturması açıldı. Aksoy söz konusu konuşmasında "Biz kim miyiz? Kızıldere'de öldürülen Mahir'iz. Biz kim miyiz? Biz Diyarbakır cezaevinde ser verip sır vermeyen İbrahim'iz" demişti. Menemen Başsavcılığı Aksoy hakkında THKP-C, Devrimci Yol, Devrimci Gençlik, MLKP, MKP, HKO, TKP/ ML, TİKKO, KP/İÖ örgütlerinin propagandasını yapmak suçlamasıyla fezleke hazırladı.



URLA BELEDİYE ESKİ BAŞKANI BURAK OĞUZ

FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ

FETÖ'NÜN askeri yapılanmasındaki yer alan ve 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde darbeyi yöneten isimlerle önceki yıllarda irtibatı tespit edildi. Görevden alınıp tutuklandı. FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



FOÇA BELEDİYE BAŞKANI FATİH GÜRBÜZ

SİLAHLA ADAM YARALAMAYA AZMETTİRME

İZMİR'DE suç örgütü lideri Binali Camgöz ile birlikte 38 sanığın isminin geçtiği iddianamede mağdur sıfatıyla ifadesi alınan CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz için savcılık ek iddianame hazırladı. Foça'da çay bahçesi ve manav işleten İsmail Kılınç'ın 8 kurşunla bacaklarından silahla vurularak ağır yaralandığı olayda sanık olarak değerlendirilen CHP'li Gürbüz için 'Silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.



TORBALI BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL UYGUR

CUMHURBAŞKANINA HAKARET

TORBALI Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Uygur hakkında biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten dava açıldı ve Uygur'un 4 yıl hapsi istendi. CHP'li Uygur, 31 Mart yerel seçimleri sonrası mazbatasını almak için ilçe seçim kuruluna gitmiş buradan dönüşte belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilmişti.

ERHAN GÜLENÇ

Gaziemir’de intikam sürgünü

Halden anlamayana davul zurna bile az