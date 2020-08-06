Belediyelerde korona paniği

İzmir'de 4 belediyede korona virüsü şoku yaşanıyor. Büyükşehir, Tire ve Kemalpaşa'dan sonra Konak Belediyesi'nde de 4 çalışanın testi pozitif çıktı. İZMİR Büyükşehir Belediyesi otobüs işletmesi ESHOT'ta bayram öncesi 19, bayram sonrası 3 olmak üzere toplam 22 kişinin korona virüsü testi pozitif çıkarken 6 kişi de şüpheli olarak karantinaya alındı. Bunun yanı sıra Tire'de bir çalışanda virüse rastlanınca bu personelle temaslı çalışanlar karantinaya alındı.
BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI
KEMALPAŞA Belediyesi'nde de bir personelde Kovid-19'a rastlandı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir personelin testinin pozitif çıktığını duyurdu.
GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
KONAK'TA da korona paniği yaşandı. 4 personelin Kovid- 19 testi pozitif çıktı, 20'ye yakın personel karantinaya alındı. Bu kişiler arasında zabıtaların da olduğu öğrenildi. Bu çalışanların test sonuçlarının beklendiği, ilgili birimin de geçici kapatıldığı öğrenildi.
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