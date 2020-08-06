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Haberler İzmir İzmir Bayraklı'da orman yangını

Bayraklı'da orman yangını

'in Bayraklı ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Çıkan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.

İzmir Bayraklı'da orman yangını

06.08.2020, 17:40 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020,17:55

İzmir'in Bayraklı İlçesi Cengizhan Mahallesi sınırları içinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Alevlere öncelikle söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

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