İzmir'in Bayraklı İlçesi Cengizhan Mahallesi sınırları içinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Alevlere öncelikle söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Çıkan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.
İzmir'in Bayraklı İlçesi Cengizhan Mahallesi sınırları içinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Alevlere öncelikle söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.
İzmir Bayraklı'da orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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