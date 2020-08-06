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'de kadınlar, izinsiz yürüyüşte polis müdürünü darp etti

’de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadın grubu dağılmaları için uyaran polis müdürü, kadınlar tarafından darp edildi. Olayda 15’i kadın 16 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de kadınlar, izinsiz yürüyüşte polis müdürünü darp etti

06.08.2020, 18:16 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020,18:16

İzmir'deki bazı kadın örgütlerinin üyeleri, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etmek amacıyla Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi. Buradan cadde boyu ellerindeki pankartlarla slogan atarak izinsiz yürümek isteyen kadınlar, polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmadı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine gruba müdahale edilirken, polise karşı koyan bazı kadınlar görevli polis müdürünü darp etti. Kadınlar tarafından boğazı sıkılan polis müdürü, kadınların üniformasını yırtmasına rağmen eliyle çevik kuvvet polislerinin müdahalesini engelledi. Olayın ardından 15'i kadın 16 kişi gözaltına alındı.


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