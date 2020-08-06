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Haberler İzmir Mangal ateşi eve sıçradı!

eve sıçradı!

'de tek katlı bir evin bahçesinde yakılan mangal eve sıçradı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince eve sıçrayan kısa sürede kontrol altına alındı.

Mangal ateşi eve sıçradı!

06.08.2020, 08:50 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020,08:56

İzmir'in Konak ilçesinde tek katlı bir evin bahçesinde yakılan mangal eve sıçradı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın, saat 23.55 sıralarında Vezirağa Mahallesi 2252 sokakta bulunan evin bahçesinden çıktı. Hasan K'ye (44) ait tek katlı evin bahçesinde mangal yakmadan kaynaklı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalleli itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince ikamete sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin sıçradığı elektrik kabloları da yangından zarar gördü. Öte yandan, yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA

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