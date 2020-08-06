Turizme verilen destekler yıl sonuna kadar sürmeli

İzmir'in Selçuk ilçesinde su park alanı ve 824 oda kapasitesiyle alanında bölgenin en büyük oteli olan Aquafantasy Aquapark Hotel'in Genel Müdürü Haluk Alay, Yeni Asır'a pandemi sürecinde yaşananları ve yeni döneme ilişkin beklentilerini anlattı.

GELİR KAYBI YAŞANDI

Tüm şartları yerine getirerek Güvenli Turizm Sertifikası aldıklarını ve 1 Temmuz itibariyle tesisi turizm sezonunda hizmete açtıklarını belirten Haluk Alay, "Çünkü Temmuz ve Ağustos kaçırılmaması gereken ve salgın sebebiyle feda edilemeyecek aylar.. Otel dışında bölgenin en büyük aqua parkını işletiyoruz. Rezervasyon almadan bu büyük tesisi açmak bir risk ve cesaret işiydi ama karar verip faaliyete geçtik. Şu andaki doluluk oranımız geçen yıllara göre az ama yine de memnunuz. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının kötünün iyisi bir sezon olacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. Özellikle bu günlerde ülke ekonomisi açısından turizm sektörüne pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini vurgulayan Alay, "Kısa çalışma ödeneği gibi destekler 2020 yılının sonuna kadar sürmeli. Ücretsiz izinlerden dolayı çalışamayan insanlara hiç olmazsa bir can suyu verebilmeliyiz. Biz bu konuda elimizden geldiği kadar destek oluyoruz ama turizm sektörünün diğer sektörlere göre pozitif ayrımcılığa tabi tutulması gerekiyor. Pandemi sürecinde imalat, hizmet ve perakende sektörleri devam ederken, salgından en çok zararı turizm piyasası gördü. Turizme endeksli olan oteller, seyahat acenteleri, uçak firmaları ve bu bölgelerde bulunan restoranlar gelir kaybına uğradı. Bu anlamda turizmin daha çok desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

YABANCILARI BEKLİYORUZ

Yabancı turist sayısında hissedilir derecede ciddi bir düşüş yaşandığını anlatan Haluk Alay, "Şu an yabancı turist konaklaması sıfır diyebiliriz. Çünkü Avrupa'daki seyahat uyarısı, Rusya'nın uçuşları yeni başlatması, İran'ın yaşadığı problemler nedeniyle yabancı turist yok denecek kadar az. Yabancı turistler bekleniyor. Gelenler de karantinayı göze alanlar. Ayrıca Almanya'da çalışan işçilerimizin Türkiye'ye kendi araçlarıyla dönmeleri doluluk oranlarına olumlu yansıdı dedi.



BU DÖNEMI DE ATLATACAGIZ

SAHİP oldukları potansiyeli değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Alay şunları söyledi: "Ancak bölgedeki her otel bizim kadar şanslı ve kararlı değil. Çoğu otel açılmadı çünkü bunun bir de mali boyutu var. Bunu karşılayabilmeniz ve en azından Ekim ayı sonuna kadar sürdürülebilir hale getirmeniz lazım. Ancak turizm sezonu yabancı turistler için Kasım ayına kadar uzayabilir. Ama şükür şu anda çok büyük zararlarla karşılaşmadan tesisi ayakta tutabiliyoruz. Maalesef personel sayımızı 936'dan 300'lere düşürdük. Ama yine de bir hareketlilik olduğu için memnunuz. Bu geçiş döneminin bir şekilde üstesinden geleceğiz. Bunu da çalışanlarımızın ve otel sahiplerinin fedakarlıklarıyla ve hizmetlerimizi kusursuz sunarak yapacağız."

Tolga TEKİN