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Haberler İzmir ‘Bir aile yok oldu ama umurlarında değil’

‘Bir oldu ama umurlarında değil’

‘Bir aile yok oldu ama umurlarında değil’
Giriş Tarihi: 7.8.2020

İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin alabora olması sonucunda hayatını kaybeden Şermin Özerman (38) ile çocukları Çınar Ege Göksoy (8) ve Elif Naz Özerman'ın (16) cenazeleri geçtiğimiz gün Karşıyaka Pazaryeri Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Bir ailenin yok olduğu faciada kızını ve torunlarını kaybeden Ahmet Özerman, Yeni Asır'a konuştu.

'DESTEK GÖRMEDİK'
Bayramlarının acıya dönüştüğünü söyleyen Ahmet Özerman, "Belediye Başkanı Cemil Tugay ve yetkililerden biri bile aramadı. Cenazeye katılmak isteyenler için otobüs bile vermediler. Bir aile yok oldu umurlarında bile değil" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR

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