İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Karaçanta'dan, sanatçı Uğurtan Sayıner'e hastanede ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Murat Karaçanta, "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle bir döneme damga vuran sanatçı Uğurtan Sayıner'in sağlık durumuyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Sayıner'in beslenme yetersizliğinden kaynaklı bir rahatsızlık geçirdiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu, bir hafta içinde sağlığına kavuşabileceğinin söylendiğini aktaran Karaçanta, Sayıner'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle detaylı test yapıldığını, sonucun 2 gün içinde çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un geçmiş olsun dileklerini sanatçıya ileten ve Bakanlık olarak kendisinin her zaman yanında olunacağı mesajını dile getiren İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, sanatçının ziyaretten dolayı son derece memnun olduğunu kaydetti.

AA

Bizimkiler'in Cemli'i tiyatrocu Uğurtan Sayıner, İzmir'de hastaneye kaldırıldı