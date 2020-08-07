  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

'de 41 düzensiz yakalandı

'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan 'a geçme hazırlığında olan 41 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler, Komutanlığındaki işlemlerin ardından teslim edildi.

İzmir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

07.08.2020, 14:53

Urla Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircili Mahallesi Çamur Koyu'nda yabancı uyrukluların beklediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Seferihisar Deniz Limanı Şube Müdürlüğünden temin edilen botla koya ulaşan jandarma ekipleri, 6 Irak ve 4 Somali uyrukluyu yakaladı.

Denetimler kapsamında Papaz Koyu'nda 18, İzmir-Çeşme otoyolunda 10, Zeytinler gişesinde de 3 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Urla Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA