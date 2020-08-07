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İzmir'de saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı

İzmir'de seyir halindeki saman yüklü TIR'ın kasası alt geçite sıkıştı. TIR'ın sıkışması sonucu, üzerinde yüklü olan saman balyaları yola saçıldı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

07.08.2020, 08:41 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,08:49