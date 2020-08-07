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’deki taksiler sürekli ilaçlanıyor

İzmir’deki taksiler sürekli ilaçlanıyor
Giriş Tarihi: 7.8.2020

Otomobilciler Esnaf Odası'nın korona virüs seferberliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Gezici ve sabit ekipler, günde ortalama 500 taksiyi ve durağı dezenfekte ediyor. Kent merkezindeki 2 bin 823 taksi haftada bir kez düzenli olarak ilaçlanıyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, vatandaşların taksileri gönül rahatlığıyla kullanabileceğini ifade ederek, salgınla mücadelenin aralıksız devam edeceğini söyledi.

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