Koronaya geçit yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde en kapsamlı korona virüs denetimi yapıldı. İş yerleri, pazarlar, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar, alışveriş alanları, kafeteryalar, yollar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetimler gerçekleştirildi. İzmir'de de denetimler Vali Yavuz Selim Köşger, vali yardımcıları, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop eşliğinde başladı. Denetimler sırasında Vali Köşger, işletme sahipleri ve çalışanlarına tedbirlere uyum konusunda sorular sorup, çeşitli uyarılar yaptı.

MASKE VE MESAFE UYARISI

Yeni normalleşme sürecine herkesin uyum sağlaması gerektiğini belirten Köşger, "Süreci en iyi yöneten ülkeler arasındayız. Ancak biraz hızlı normalleşmeye başlanıldığını görüyoruz. Plajlarda sosyal mesafe kuralına, hijyene ve maskeye uyulmadığı hususu birkaç gündür gündemimizde. Kurallara uyalım, maskemizi takalım, sosyal mesafeyi ayarlayıp hayatımıza devam edelim. Ülkemizin üretmesi gerekiyor. Eğlenmek isteyenlerin de kurallara uyması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan, yeni normali hızlı bir şekilde içselleştirmeleri ve hayatlarına bu çerçevede devam etmelerini bekliyoruz. Gereksiz yakınlaşmalara girmemek gerekiyor. İhtiyaç değilse seyahatler yapılmasın" ifadelerini kullandı.





'ÇESME MARKASININ ZEDELENMESİNE İZİN VERMEYİZ'

TÜRKİYE'DE son günlerde gözler Ukraynalı modelin dayak yemesi ve 6 işletmenin korona virüs önlemlerine uymaması nedeniyle 15 günlüğüne kapatılmasıyla gündeme gelen Çeşme'ye çevrildi. Türkiye'nin konuştuğu bu olayların ardından Yeni Asır'a açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kimse merak etmesin, Çeşme markasının zedelenmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Gereken neyse yapacağız" dedi. Kapatılan işletmelerin birçok kez denetlendiğini ve 7-8 kez idari para cezası verildiğini ifade eden Köşger, "Bundan sonra da maske, sosyal mesafe gibi kurallara uyan işletmeler faaliyetlerine devam edecek" açıklamasını yaptı.

İzmir'de Kovid-19 tedbirleri denetimleri yapıldı