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Haberler İzmir Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler ormanlık alanda kayboldu

'a geçmeye çalışan göçmenler ormanlık alanda kayboldu

'a geçmek üzere yola çıkan 14 düzensiz , - otoyoluna yakın bölgede, ormanlık arazide kayboldu. Düzensiz göçmenler, jandarma tarafından kurtarıldı.

Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler ormanlık alanda kayboldu

07.08.2020, 15:44 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,15:54

Yunanistan'a geçmek üzere yola çıkan çoğunluğu kadın, çocuk ve gençlerden oluşan Suriye-Mısır-Somali uyruklu toplam 14 düzensiz göçmen, İzmir-Çeşme otoyoluna yakın bölgede ormanlık arazide kayboldu. Düzensiz göçmenler, Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından kurtarıldı.


Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığına gelen ihbar üzerine yapılan arazi aramasında İzmir-Çeşme otoyoluna yakın bölgede ormanlık arazide susuzluk ve açlıktan bayılmak üzere olan çoğunluğu kadın, çocuk ve gençlerden oluşan Suriye-Mısır-Somali uyruklu toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerden edinilen bilgiye göre Yunanistan'a gitmek için Urlaya geldikleri, ormanlık alanda kayboldukları, aç ve susuz kaldıkları için yardım bekledikleri bilgisine ulaşıldı. Mültecilerin su ve yiyecek ihtiyacı karşılanırken mülteciler daha sonra Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığına gerekli işlemleri için getirildi.

IHA

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