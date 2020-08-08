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Haberler İzmir Caretta yumurtalarına gözleri gibi bakıyorlar

Caretta yumurtalarına gözleri gibi bakıyorlar

Caretta yumurtalarına gözleri gibi bakıyorlar
Giriş Tarihi: 8.8.2020

Urla'nın Demircili Mahallesi'ndeki Altınköy Plajı sahilinde ortaya çıkan caretta carettaların bıraktığı yumurtalarla, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ilgileniyor. Ekiplerden edinilen bilgiye göre kontrollerin aralıklarla devam edileceği, ayrı bir ekip tarafından daha sonra gelinip yumurtalara özel donanımlı kameralar vasıtasıyla bakılacağı, yumurtaların adedinin ve sağlık durumları hakkında bilgi alınacağı bilgisi verildi. Çevre gönüllülerine de gösterdikleri ilgi ve sorumluluk bilinci için teşekkür edildi.

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