  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Go-Kart pistinde gerginlik sürüyor

Go-Kart pistinde gerginlik sürüyor

Go-Kart pistinde gerginlik sürüyor
Giriş Tarihi: 8.8.2020

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde imar planlarında 'Açık Spor Tesisi Alanı' olarak geçen 54 dönümlük arazisine Go-Kart pisti yapmak isteyen İzmir Karting Kulübü Başkanı Mehmet Yaman ile buna karşı çıkan Güzelbahçe Belediyesi arasındaki gerginlik sürüyor.

BÖLGEDE ÇADIR KURDULAR
YAMAN, belediyenin daha önce moloz döktüğü gerekçesi ile encümen kararı olmadan mühürlediği alan için 'Yürütmenin durdurulması' istemi ile hukuk yoluna başvurdu. Güzelbahçe Belediyesi ve bazı çevre dernekleri ise araziye iş makinalarının girip asfalt dökmemesi için bölgede çadır kurup, nöbet tutmaya başladı. Yapılan işlemin yasaya aykırı olduğunu söyleyen ve geri adım atmayan Yaman, mühürleme işlemi ile ilgili avukatı Bilge Özer aracılığı ile 'Yürütmenin durdurulması' istemi ile mahkemeye başvurdu. Yaman, ayrıca tüm engellemelere rağmen iş makinalarının bugün alanda asfaltlama çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

METİN BURMALI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Go-Kart pistinde gerginlik sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA