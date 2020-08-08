Go-Kart pistinde gerginlik sürüyor

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde imar planlarında 'Açık Spor Tesisi Alanı' olarak geçen 54 dönümlük arazisine Go-Kart pisti yapmak isteyen İzmir Karting Kulübü Başkanı Mehmet Yaman ile buna karşı çıkan Güzelbahçe Belediyesi arasındaki gerginlik sürüyor.

BÖLGEDE ÇADIR KURDULAR

YAMAN, belediyenin daha önce moloz döktüğü gerekçesi ile encümen kararı olmadan mühürlediği alan için 'Yürütmenin durdurulması' istemi ile hukuk yoluna başvurdu. Güzelbahçe Belediyesi ve bazı çevre dernekleri ise araziye iş makinalarının girip asfalt dökmemesi için bölgede çadır kurup, nöbet tutmaya başladı. Yapılan işlemin yasaya aykırı olduğunu söyleyen ve geri adım atmayan Yaman, mühürleme işlemi ile ilgili avukatı Bilge Özer aracılığı ile 'Yürütmenin durdurulması' istemi ile mahkemeye başvurdu. Yaman, ayrıca tüm engellemelere rağmen iş makinalarının bugün alanda asfaltlama çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

METİN BURMALI