Markette ‘ucuz kapak’ izdihamı

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, markette indirime giren kavanoz kapaklarından almak isteyenler, izdihama neden oldu. Olay, dün sabah saatlerinde, Bornova'daki zincir marketin şubesinde meydana geldi. İndirime giren kavanoz kapaklarından almak amacıyla erken saatlerde market önünde sıraya girenler, kapıların açılmasıyla içeri koştu. Müşteriler, ucuz kapaklardan alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Markette izdiham oluşurken, korona virüsü tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü. Bu anlar, müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.