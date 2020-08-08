Meclis üyesine dayak Menemen’i karıştırdı

İlçede dün yapılan meclis toplantısının ardından darp edildiğini öne süren Can, Menemen Devlet Hastanesi'nde rapor alarak suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

RED OYU VEREN HEDEFTE

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yaşanan olaya kınadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sürekli, "Meclis Üyemiz Hanifi Can'a milletin verdiği yetkiyi kullandığı toplantının ardından yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.Düzenlediği toplantıda Temmuz ayı meclis toplantısında faaliyet raporuna ret oyu verilmesinden sonra Menemen'in üzerine kara bulutlar çöktüğünü söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Yüksel de, "Faaliyet raporuna ret oyu veren 16 Meclis üyesinden CHP'li Koray Atasoy şimdi Meclis dışında. Meclis dışında nasıl kaldığını bilmeyen yoktur sanırım. 16 meclis üyesinden CHP'li Deniz Karakurt'a ahlaka izana sığmayacak şekilde sahte hesaplardan ders verilmeye çalışıldı. Ve sonrasında Hanifi Can. Bunlar tesadüf olamaz" dedi.



AKSOY: AİLE İÇİ MESELE MENEMEN

Belediye Başkanı Serdar Aksoy da, yazılı açıklama yaparak saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişilerin Hanifi Can'ın akrabası olduğunu, konunun aile içi mesele olduğunu savundu. Saldırıyı kınayan Aksoy, "Konuyla ilgili şahsımı yıpratarak, hedef tahtasına oturtmak isteyen tüm siyasiler hakkında yargıya başvuracağım" ifadelerini kullandı.





CAN: AKSOY AZMETTİRDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, saldırıda yaralanan Hanifi Can'ı ziyaret etti. Dağ, burada yaptığı açıklamada, "Şiddet kullanarak meclis üyelerimizi sindireceğini düşünenler büyük bir yanılgı içerisindeler" diye konuştu. Kendisini darp ettiren kişinin CHP'li Aksoy olduğunu iddia eden Hanifi Can ise, "Tüm bunlar Aksoy ile ilgili yaptığım yolsuzluk açıklamalarından kaynaklandı. Belediye Başkanı Aksoy, bu konunun azmettiricisidir. Beni dövdüren adamdır" diye konuştu.