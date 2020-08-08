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O hayvan için seferber oldular

İzmir'de yavru köpek, dökülen betonun altında kalarak sıkıştı. Olay yerine AKS 110 ekibi sevk edildi. Kısa süreli bir çalışma sonucunda, yavru köpek sağlıklı bir şekilde bulunduğu yerden kurtarıldı.

08.08.2020, 14:23 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020,14:42