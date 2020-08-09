ASELSAN mühendisi düştü mü atladı mı?

ASELSAN'da önceki yıllarda yaşanan ve çok tartışılan şüpheli ölümlere bir yenisi daha İzmir'de eklendi.

10'UNCU ÖLÜM OLAYI

ASELSAN'DA görev yapan 32 yaşındaki elektrik- elektronik yüksek mühendisi Oytun Akpulat, Karşıyaka'daki evlerinin 5'inci katından düşerek öldü. Son ölüm olayıyla birlikte ASELSAN'da son yıllarda arka arkaya 10. ölüm meydana geldi. İzmirli genç mühendis Oytun Akpulat'ın babası Kubilay Akpulat ise oğlunun odasının dış duvarına monteli olan ve ses yapan klima motorunu tamir etmek isterken yere düşmüş olabileceğini söyledi. Akpulat'ın intihar mı ettiği yoksa kaza sonucu mu düştüğü araştırılıyor.





ARKADAŞLARI ŞOKTA

OYTUN Akpulat'ın ASELSAN'da birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları büyük şok yaşarken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bu arada yetkililer Karşıyakalı genç mühendis Akpulat'ın daha önce herhangi bir intihar girişiminde bulunmadığının ya da uyuşturucu madde kullanmadığının tespit edildiğini söyledi.

Fatih ŞENDİL