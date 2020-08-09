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Haberler İzmir Çeşme'de bayram tatilini uzatanlar plajları doldurdu

Çeşme'de bayram tatilini uzatanlar plajları doldurdu

'in Çeşme ilçesinde, bayram tatilini uzatanlar, Ilıca Plajı'nı doldurdu. Rüzgarlı ve bulutlu havada denize giren vatandaşların mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Çeşme'de bayram tatilini uzatanlar plajları doldurdu

09.08.2020, 18:52

Çeşme Ilıca Plajı'nda bayram tatilinin ardından da plajlar boş kalmadı. Rüzgarlı ve bulutlu havaya rağmen, rüzgara aldırış etmeden denize giren vatandaşların Çeşme Belediyesi'nin plaj içerisine yerleştirdiği tahta localarda oturarak, sosyal mesafeye uydukları görüldü.

Tatilcilerden Murat Erdem, "İstanbul'da yaşıyoruz ama İzmirliyiz. Tatilimizi burada değerlendirmek istedik. Denizi çok güzel. Tatilimizin ilk günü güzel geçecek inşallah. Denizde, sosyal mesafe kuralına uyduktan sonra koronavirüsün bulaşma riskini düşük görüyorum" dedi. Bursa'dan denize girmek için Çeşme Ilıca Plajı'na gelen Hayrettin Köse ise "Bursa'dan geldik. Her sene buraya geliyoruz. Çok güzel bir yer.

Bana göre buranın en güzel yerlerinden. Denizi güzel, kumu güzel. Vaktimiz güzel geçiyor" dedi. Turla Balıkesir'den Çeşme Ilıca Plajı'na gelen Hatice Çukur da şu ifadeleri kullandı:




"Tur gezisiyle Balıkesir'den buraya geldik. Önce Alaçatı'ya gittik. Tekrar Çeşme merkeze gideceğiz. Sonrasında Balıkesir'e döneceğiz." Bir başka tatilci İbrahim Günay ise, şöyle konuştu: "Kızımın doğum günüydü bugün. Rüzgarlı havaya rağmen denize girdik. Bulutlu, yağmurlu gibi bir hava var ama vaktimiz güzel geçiyor."

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