Kim demiş ‘yaşlısın’ diye

İZMİR'DE yaşayan Ebru Kaynar (50), yaşı gerekçe gösterilerek dershaneye kabul edilmese de vazgeçmedi. Dershane müdürünün "Yaşınız diğer çocukların psikolojisini bozar" sözleriyle geri çevrilen Kaynar, 4 yıl sonra yeniden dershaneye gitmeyi ve sınavlara girmeyi denedi. Ebru Kaynar, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'ne girmeyi ve ilk yıl gösterdiği üstün başarıyla tam burslu eğitim hakkı almayı başardı. Kaynar, 50 yaşında "yüksek şeref listesinde" yer alarak okul birincisi unvanıyla kep fırlatmanın gururunu yaşadı.