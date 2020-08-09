Lavanta kokulu köye kanalizasyon şoku

İzmir'in Seferihisar ilçesi Turgut Köyü'nde içler acısı bir durum, çekilen video ile gündeme geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın da konuya duyarlılık göstermesi ile CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşın sağlığını hiçe sayan hizmet anlayışı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Aynı zamanda AK Parti MKYK Üyesi ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi olan Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımla konuya dikkat çekti.

HALK SAĞLIĞI TEHLİKEDE

AK Partili Kaya, "Burası Seferihisar Turgut Mahallesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin lavanta bahçesine 100 metre mesafedeyiz. Açıkta akan kanalizasyon halk sağlığını tehdit ediyor tarım arazilerinin içine zehir boşa-lıyor. İşte 21. yüzyılda CHP'nin ve Tunç Soyer'in belediyecilik vizyonu" ifadele-riyle durumu özetledi. Videodaki görün-tülerde, köyün tuvaletlerinden gelen pis suların doğayı ve insanı tehlikeye attı-ğını gözler önüne seren vatandaş, olayın vehametini yetkililere bil-dirmelerine rağmen duyarsız kalındığını da aktardı.