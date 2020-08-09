Tarım ilaçları çevreye atılıyor

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İzmir'in Bayındır ilçesinde, içeriğinde zehirli maddeler barındıran tarım ilaçları kutularının rastgele çevreye atılmasından şikayet eden vatandaşlar, "Çiftçilerimiz çevre sağlığı açısından daha bilinçli ve dikkatli olmalı" şeklinde konuştu.

DİKKATLİ OLALIM

Tarımda, ürün verimliliği ve sağlığı açısından çiftçinin yüzlerce çeşitlilikte tarım ilacı kullandığına dikkat çeken zirai yetkililer, "Benzer ilaçların kutuları boşaldıktan sonra mutlaka sağlıklı ve sızdırmaz bir ortamda biriktirilip, imha edilmeli. Kesinlikle doğaya atılmamalı. Her boş kutunun içinde bir miktar zirai ilaç kalabileceği unutulmamalı. Rastgele çevreye atılan kutuların çocukların eline geçebileceğini ve istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini de göz ardı etmemeliyiz. Daha dikkatli davranıp, hem doğayı hem de kendimizi zehirlemeyelim" diye konuştu.

Nadir UYSAL