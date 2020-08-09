  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Tarım ilaçları çevreye atılıyor

ilaçları çevreye atılıyor

Bayındır’da çiftçilerin kullandıkları ilacı kutularını rastgele atmasının çevreye zarar verdiğini söyleyen vatandaşlar çiftçileri daha duyarlı olmaya davet etti.

Tarım ilaçları çevreye atılıyor
Giriş Tarihi: 9.8.2020

WhatsApp: 0506 225 03 44

İzmir'in Bayındır ilçesinde, içeriğinde zehirli maddeler barındıran tarım ilaçları kutularının rastgele çevreye atılmasından şikayet eden vatandaşlar, "Çiftçilerimiz çevre sağlığı açısından daha bilinçli ve dikkatli olmalı" şeklinde konuştu.

DİKKATLİ OLALIM
Tarımda, ürün verimliliği ve sağlığı açısından çiftçinin yüzlerce çeşitlilikte tarım ilacı kullandığına dikkat çeken zirai yetkililer, "Benzer ilaçların kutuları boşaldıktan sonra mutlaka sağlıklı ve sızdırmaz bir ortamda biriktirilip, imha edilmeli. Kesinlikle doğaya atılmamalı. Her boş kutunun içinde bir miktar zirai ilaç kalabileceği unutulmamalı. Rastgele çevreye atılan kutuların çocukların eline geçebileceğini ve istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini de göz ardı etmemeliyiz. Daha dikkatli davranıp, hem doğayı hem de kendimizi zehirlemeyelim" diye konuştu.

Nadir UYSAL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tarım ilaçları çevreye atılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA