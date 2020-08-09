WhatsApp: 0506 225 03 44
İzmir'in Bayındır ilçesinde, içeriğinde zehirli maddeler barındıran tarım ilaçları kutularının rastgele çevreye atılmasından şikayet eden vatandaşlar, "Çiftçilerimiz çevre sağlığı açısından daha bilinçli ve dikkatli olmalı" şeklinde konuştu.
DİKKATLİ OLALIM
Tarımda, ürün verimliliği ve sağlığı açısından çiftçinin yüzlerce çeşitlilikte tarım ilacı kullandığına dikkat çeken zirai yetkililer, "Benzer ilaçların kutuları boşaldıktan sonra mutlaka sağlıklı ve sızdırmaz bir ortamda biriktirilip, imha edilmeli. Kesinlikle doğaya atılmamalı. Her boş kutunun içinde bir miktar zirai ilaç kalabileceği unutulmamalı. Rastgele çevreye atılan kutuların çocukların eline geçebileceğini ve istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini de göz ardı etmemeliyiz. Daha dikkatli davranıp, hem doğayı hem de kendimizi zehirlemeyelim" diye konuştu.
Nadir UYSAL
Tarım ilaçları çevreye atılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.