Tuvalet değil mikrop yuvası

Tire'de, İhsaniye Mahallesi'ndeki umumi tuvaletin yaklaşık 5 ay önce suyunun kesildiğini belirten vatandaşlar, o günden bu yana çevre halkı ve esnaf tarafından mecburen susuz şekilde kullanılmaya devam edilen tuvaletin çevresine kötü koku ve mikrop saçtığını söyledi. PİSLİK İÇİNDE KALDI

VATANDAŞLAR, "Hastalanmaktan korkuyoruz. Hiç susuz tuvalet olur mu?" diye sordu. Çevredeki 20'yi aşkın esnafın yanı sıra, tuvaletin yakınındaki caminin cemaatinin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirten vatandaşlar, "Geceleri tuvalete giremeyenler kapısının önünde ihtiyaçlarını gideriyor. Havaların ısınmasıyla çevreye yayılan pis koku iyice arttı. Buradaki esnaflar her seferinde dükkanlarını kapatarak ihtiyaçlarını görmeye evlerine gidiyor. Belediye yetkililerinin konuya bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz" dediler.

NADİR UYSAL