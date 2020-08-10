16 Türk büyüğü bir yıldır aranıyormuş!

Yeni Asır'ın gündeme getirdiği İzmirli araştırmacı yazar Yaşar Ürük'ün Kültürpark'taki 16 Türk Büyüğü büstünün kayıp olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili haber büyük yankı uyandırdı. Bu arada 19 yıl önce Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Piriştina döneminde depoya kaldırıldığı belirtilen heykellerin belediye tarafından bir yıldır arandığı ancak bir türlü bulunamadığı ortaya çıktı.

SOYER TALİMAT VERMİŞ

Ürük'ün konuyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımına yorum yapan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) Koordinatörü Hasan Tahsin Kocabaş, "Son bir yıldır Başkan Tunç Soyer'in talimatıyla bu büstlerin peşine düştüm" dedi. 2001'DE sırra kadem basan bu büstlerle ilgili iki ipucuna daha ulaştığını ifade eden Kocabaş, "Diliyorum yakında güzel haber vereceğim" ifadelerini kullandı. Başkan Soyer'in İzmir'deki büst, heykel ve anıtlar konusunda uzun zamandır uğraş verdiğini ifade eden Kocabaş, "Ne diyelim ki, geçmişte olan olmuş. Şimdi bulursak bu önemli kültür varlıkları yeniden çocuklarımıza, kentimize değer katacak. Başkan Soyer, bu konuda 20 yıldır olmayan bir hassasiyet gösteriyor" diye konuştu.

ATATÜRK HEYKELİ DE ORTADA YOK

İZMİR'de 16 Türk Büyüğü büstünün yanı sıra Ulu Önder Atatürk'ün de çok sayıda heykel ve anıtının da sırra kadem bastığı belirlendi. Bu şekilde 100'den fazla eserin kayıp olduğunu söyleyen araştırmacı yazar Yaşar Ürük, "İnciraltı'nda devasa boyutlarda koskoca bir Atatürk Anıtı sessizce ortadan kaldırıldı.



Bu anıt 1990'larda İnciraltı rekreasyon alanına yerleştirilmişti. Ancak 2006'da kaldırıldı" dedi. Söz konusu eserin İzmir'deki Atatürk anıtlarının en güzellerinden olduğunu dile getiren Ürük, "İzmir'de Atatürk heykellerinin sırra kadem basması gariptir. Bu kaybolma olayları başka yerde olsa İzmirliler ayağa kalkardı. Ancak, kendi şehirlerindeki kayıplara sessiz kalıyorlar" dedi.

■ ERHAN GÜLENÇ