‘Cehennem Necati’ Çeşme’de yakalandı

Cehennem Melekleri adlı motosikletli suç örgütünün lideri Necati Arabacı, İzmir'in Çeşme ilçesinde yakalandı. Önceki gün Çeşme gişelerde lüks bir aracı durduran polis, hakkında İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 aylık hapis cezası bulunan Necati Arabacı'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edilen arabacı tutuklandı.



INTERPOL DE ARIYORDU

Schengen ülkelerine girişi yasaklanan zanlı, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde işlediği insan kaçakçılığı, uyuşturucu satışı, fuhuşa zorlama, saldırı, gasp, haraç toplama suçlarından dolayı Interpol'ün de yakın takibindeydi.

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