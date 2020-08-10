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Haberler İzmir ‘Cehennem Necati’ Çeşme’de yakalandı

‘Cehennem Necati’ Çeşme’de yakalandı

‘Cehennem Necati’ Çeşme’de yakalandı
Giriş Tarihi: 10.8.2020
Cehennem Melekleri adlı motosikletli suç örgütünün lideri Necati Arabacı, İzmir'in Çeşme ilçesinde yakalandı. Önceki gün Çeşme gişelerde lüks bir aracı durduran polis, hakkında İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 aylık hapis cezası bulunan Necati Arabacı'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edilen arabacı tutuklandı.

INTERPOL DE ARIYORDU
Schengen ülkelerine girişi yasaklanan zanlı, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde işlediği insan kaçakçılığı, uyuşturucu satışı, fuhuşa zorlama, saldırı, gasp, haraç toplama suçlarından dolayı Interpol'ün de yakın takibindeydi.
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