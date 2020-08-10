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Haberler İzmir Doktorunun adını dogan kızına verdi

Doktorunun adını dogan kızına verdi

Doktorunun adını dogan kızına verdi
Giriş Tarihi: 10.8.2020
İzmir'de beyin damarlarında pıhtı oluşması nedeniyle konulan inme teşhisinin ardından Doç. Dr. Demet Funda Baş Sökmez'in yaptığı müdahaleyle sağlığına kavuşan Aydın Demir, 10 ay önce dünyaya gelen kızına doktorunun ismini verdi. Tedavisinin ardından doktorunun kendisi için verdiği mücadeleyi yakınlarından öğrenen Aydın, kızına Funda ismini verirken, bebek ve doktor Funda ilk kez bir parkta buluştu. Adımın verilmesi beni çok duygulandırdı diyen Doktor Sökmez, "Adaşımı kucağıma alınca çok mutlu oldum. Bir kez daha 'iyi ki doktor olmuşum' dedim" diye konuştu.
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