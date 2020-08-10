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Haberler İzmir Foça’nın yogurtlu balıgı yılların tabusunu yıktı

’nın yogurtlu balıgı yılların tabusunu yıktı

Foça’nın yogurtlu balıgı yılların tabusunu yıktı
Giriş Tarihi: 10.8.2020
UZUN yıllardır balıkla birlikte yoğurdun yenmemesi gerektiğine, hatta yenildiğinde zehirleyeceğine yönelik algıları yıkan yoğurtlu balık, Türkiye'nin turizm merkezlerinden Foça'da büyük ilgi görüyor. Foçalı aşçı Mustafa Akpınar, "Önce şaşırıyor, sonra çok beğeniyorlar. Yoğurtla balık yenir. Yeter ki balık taze olsun" dedi.
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