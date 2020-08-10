Foça’nın yogurtlu balıgı yılların tabusunu yıktı

UZUN yıllardır balıkla birlikte yoğurdun yenmemesi gerektiğine, hatta yenildiğinde zehirleyeceğine yönelik algıları yıkan yoğurtlu balık, Türkiye'nin turizm merkezlerinden Foça'da büyük ilgi görüyor. Foçalı aşçı Mustafa Akpınar, "Önce şaşırıyor, sonra çok beğeniyorlar. Yoğurtla balık yenir. Yeter ki balık taze olsun" dedi.

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