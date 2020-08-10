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Haberler İzmir İzmir'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu! Canlarını hiçe saydılar

'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu! Canlarını hiçe saydılar

Son dakika... 'in Karşıyaka ilçesinde kamyonun arkasına tutunup, paten süren gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

10.08.2020, 15:08


Karşıyaka'dan Konak yönüne giden bir kamyonun arkasına tutunan 2 patenli genç, yollarına bu şekilde devam etti. Tehlikeye aldırmadan kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan gençleri gören bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, 2 gencin bir ara arkasına dönüp, kendilerini kayda alan vatandaşa el salladıkları da görülüyor.

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