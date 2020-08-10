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Haberler İzmir İzmir'de sağanak yağış hasara neden oldu

'de hasara neden oldu

'de etkili olan hasara neden oldu. ilçesinde sağanak yağış bazı ağaçları devirirken, ahırların çatılarını uçurdu.

İzmir'de sağanak yağış hasara neden oldu

10.08.2020, 14:51 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020,15:03

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağış bazı ağaçları devirirken, ahırların çatılarını uçurdu.


Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde, fırtına ve toz bulutu şeklinde kendini gösteren yağış, mahallenin batı kısımlarında zarara yol açtı. Maşat Tepesi arkasında bulunun bir çiftlikte saman balyaları yollara saçılırken, hayvanların korunması için yapılan ahırların çatıları da kuvvetli rüzgara dayanamadı. Kuvvetli fırtına, bölgede bazı ağaçları da devirdi.

IHA

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