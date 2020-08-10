İzmir'de sağanak yağış hasara neden oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağış bazı ağaçları devirirken, ahırların çatılarını uçurdu.



Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde, fırtına ve toz bulutu şeklinde kendini gösteren yağış, mahallenin batı kısımlarında zarara yol açtı. Maşat Tepesi arkasında bulunun bir çiftlikte saman balyaları yollara saçılırken, hayvanların korunması için yapılan ahırların çatıları da kuvvetli rüzgara dayanamadı. Kuvvetli fırtına, bölgede bazı ağaçları da devirdi.

IHA

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