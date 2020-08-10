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Haberler İzmir Mars’ta yaşam tasarımına ödül

’ta yaşam tasarımına ödül

Mars’ta yaşam tasarımına ödül
Giriş Tarihi: 10.8.2020
İzmirli mimarlar, Bursa'da gerçekleştirilen "Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması"ndan ödülle döndü. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Doktora öğrencisi İrem Ercan ile Mimarlık yüksek lisans öğrencisi Talha Üge, profesyonel kategoride mansiyona layık görüldü. Tasarım hakkında bilgi veren İrem Ercan, "2030 yılında Mars yüzeyine ilk teması gerçekleştirecek korunaklı birimlerin içerisinde en az 20 marsonotun fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefleyen mekânlar oluşturduk. 2050 yılına kadar geçen sürede de yerleşiminin tamamlanmasını hedefledik" dedi.
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