Mavi Balina bu kez Esad’ı öldürdü

Dünyada çocukları etkisi altına alan "Mavi Balina" oyunu, bu kez İzmir'de 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Said Esad Kalkan'ı intihara sürükledi. Kiraladıkları yazlık evdeki duşakabine kendini asan küçük çocuğun ölümü, ailesi ve arkadaş çevresinde şok etkisi yarattı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çocuğun kullandığı telefon, bilgisayar ve tüm elektronik eşyalar incelenmek üzere emniyete götürüldü.



ANNESİ BULDU

Akıl almaz olay, önceki gün İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Ahmetbeyli bölgesinde yaşandı. İzmir Bayraklı'da yaşayan Kalkan ailesinin tek çocuğu olan, Said Esad, sezonluk kiraladıkları yazlıklarının banyosunda duşakabin demirine kendisini asarak yaşamına son verdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, annesi tarafından bulundu.



15 DAKİKA ÖNCE ARKADAŞINI ARAMIŞ

ŞOK intihar ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatılırken, talihsiz çocuğun olaydan 15 dakika önce bir arkadaşını görüntülü aradığı ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin Said Esad'ın bazı arkadaşların da ifadesine başvuracağı öğrenilirken, sinir krizi geçiren anne ve baba, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.







Said Esad Kalkan, Instagram hesabında bir süre önce annesi ile çektirdiği bu fotoğrafı 'Canım annem' notuyla paylaşmıştı.





FATİH ŞENDİL