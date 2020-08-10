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Haberler İzmir Pazar günleri çöpler toplanmıyor

günleri çöpler toplanmıyor

Pazar günleri çöpler toplanmıyor
Giriş Tarihi: 10.8.2020
İzmir'in Bornova'da Küçükpark olarak bilinen bölgede işyerleri bulunan esnaf, hafta sonları çöplerinin toplanmamasından şikayetçi oldu. "Özellikle Pazar günleri çöplerimiz toplanmıyor. Kimse bu kirli görüntü karşısında gelip mekanlarda oturmak dahi istemiyor" dedi. Sıcak nedeni ile poşetli de olsa çöp kokularının vatandaşları rahatsız ettiğini, sineklerin çoğalmasına yol açtığını vurgulayan esnaf, Pazar günleri de çöplerin zamanında alınmasını istedi.
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