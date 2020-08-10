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Haberler İzmir Yeni Asır yazdı Buca Belediyesi soruna el attı

yazdı soruna el attı

Yeni Asır yazdı Buca Belediyesi soruna el attı
Giriş Tarihi: 10.8.2020
WhatsApp ihbar hattı: 0506 225 0344

İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlar, oturdukları mahallede bazı bina sahiplerinin kaçak kat çıktığını iddia ederek Yeni Asır'a şikayetlerini bildirdi. Haberimizi ihbar kabul eden Buca Belediyesi de hemen harekete geçerek vatandaşların belirttiği bölgede yasaya aykırı şekilde inşaat faaliyeti yürüten ve kaçak kat çıktığı iddia edilenleri tespit etmek için çalışma başlattı.

GEREKLİ İŞLEM YAPILACAK
Vatandaşların sorununu çözmek için Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu mahalleye gittiği ve belirtilen adreslerde kontrol ve tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi. Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Yapılacak inceleme ve yasal süreç çerçevesinde yasaya aykırı olduğu tespit edilen yapılarla ilgili gerekli işlemler yapılacaktır. Vatandaşlarımıza duyarlılığı için teşekkür ederiz" denildi. Vatandaşlar ise hem Yeni Asır'a hem de Buca Belediyesi'ne teşekkür etti.
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