Alkol almasına kızan babasını bıçakladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan Gamze Türk (31), eve alkollü gelince, "Neden alkol alıyorsun?" diyen babası Hüseyin Güveme'yi (53) bıçakladı. Türk gözaltına alındı. Olay, Ödemiş'in Hürriyet Mahallesi Ihlamur sokaktaki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Eve içki şişesiyle sarhoş dönen Gamze Türk, sık sık alkol alarak çevreye rahatsızlık vermesi nedeniyle babası Hüseyin Güveme tarafından uyarıldı.

MUTFAKTAN ALDI, KARNINA SAPLADI

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Gamze Türk, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile babasını karnından bıçakladı. Tartışma seslerine duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, babasını bıçakla yaralayan Gamze Türk'ü gözaltına aldı. Kanlar içindeki Hüseyin Güveme ise, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Gamze Türk'ün olay sonrası elinde bira şişesi ve bıçakla sokakta naralar attığı iddia edildi. Olayla ilgili polis, Gamze Türk'ün eşi Cemil Türk'ün de ifadesine başvurdu.









Seval KONURALP