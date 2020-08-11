İZELMAN’dan okul öncesi büyük kazık

İzmir'de 31 Ağustos'ta başlaması öngörülen yeni eğitim öğretim yılı öncesinde CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den tepki çeken bir adım geldi. Yakın zamanda Büyükşehir'in kentteki özel eğitim okullarındaki 3 bin öğrenciye 15 yıldır verdiği öğle yemeği desteğini kesen Soyer, şimdi de ilçe belediye personeline çocuklarının anaokulu eğitimi için verdiği desteği kesti.

%78.8 ZAM YAPILDI

Kentin çeşitli noktalarında 7 anaokulu bulunan Büyükşehir'e bağlı İZELMAN şirketi, önceden hem Büyükşehir hem de ilçe belediyelerin personeline aynı indirimli tarifeyi uyguluyordu. Buna göre geçtiğimiz yıl Büyükşehir ve ilçe belediye personeli çocuklarını İZELMAN anaokullarına aylık 520 lira ödeyerek gönderebiliyordu. Ancak bu yıl İZELMAN Yönetim Kurulu aldığı kararla ilçe belediye personelinin çocuklarına enflasyonun kat be kat üzerinde tam yüzde 78.8 zam yaptı. Büyükşehir personeline yapılan zam ise yüzde 19.2'de kaldı. Buna göre çocukları için İZELMAN anaokullarına 520 lira ödeyerek gönderen ilçe belediye personeli, bu yıl aylık tam 930 lira ödeyecek. Büyükşehir personelinin ödeyeceği rakam ise, 620 lira olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ile birlikte geçtiğimiz yıl İZELMAN Anaokulları'nda eğitim alan çocukların "Bahar Şenliği" etkinliğine katılmıştı.

BÜYÜK TEPKİ

Yapılan ayrım İzmir'deki ilçe belediyelerinde çalışan on binlerce personelin tepkisini çekerken Büyükşehir Belediyesi'nden geri adım atılmasını ve ayrımcılığa son verilmesi istendi. Bu arada İZELMAN belediye personeli dışındaki çocuklar için de yüzde 19.2 zam yaptı. Buna göre belediye personeli olmayan vatandaş, çocuğunun İZELMAN anaokullarındaki tam gün eğitimi için 1040 lira yerine 1240 lira ödeyecek.

Yapılan ayrım İzmir'deki ilçe belediyelerinde çalışan on binlerce personelin tepkisini çekti.



ÖZEL ÇOCUKLARA DA ŞOK YAŞATMIŞTI

TUNÇ Soyer, kendisinden önceki Başkan Aziz Kocaoğlu'nun ilk ve orta dereceli özel eğitim uygulama okullarına, engelli öğrencilerin eğitim aldığı vakıf okullarına ve Halk Eğitim Merkezleri tarafından sosyal yaşama adapte olmaları için beceri kurslarına katılan 23 yaş üstü engelli bireylere yemek desteğini kesmesiyle de gündem olmuştu. Kocaoğlu'nun görev yaptığı süre boyunca hafta içi her gün ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere ve Halk Eğitim Merkezleri'ndeki engelli kursiyerlere öğle yemeği dağıtılıyordu. Soyer ise, otizmli, görme ve zihinsel engelli 3 bin özel öğrencinin öğle yemeklerini kesti. Bu karar kamuoyuda da tepki görmüştü.



7 İLÇEDE OKULU BULUNUYOR

İZELMAN'ın halen İzmir'deki 7 ilçede anaokulu bulunuyor. Bunlar; Gürçeşme Zübeyde Hanım Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezi, Balçova Selçuk Yaşar Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezi, Gaziemir Nilüfer Hatun Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezi, Bornova Evka-4 Yeşiltepe Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezi, Çiğli Evka-2 Sabiha Gökçen Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezi, Konak Güzelyalı Nene Hatun Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezi ile Karşıyaka Girne Latife Hanım Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezi.

Erhan GÜLENÇ