İzmir’e 52 yeni otobüs

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım sistemini güçlendirme yolunda bir yandan raylı sistem yatırımlarına devam ederken diğer taraftan otobüs filosunu da güçlendiriyor. Yaklaşık 49 milyon liralık yatırımla ESHOT filosuna dahil edilen 52 yeni otobüs törenle hizmete alındı. Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, "Arka mahallelere konforlu bir ulaşım hizmeti vereceğiz" dedi.