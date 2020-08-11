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Haberler İzmir İZSU’nun açtığı çukurlar ısrarla kapatılmıyor

’nun açtığı çukurlar ısrarla kapatılmıyor

İZSU’nun açtığı çukurlar ısrarla kapatılmıyor
Giriş Tarihi: 11.8.2020

İzmir Tire'de, İZSU'nun açıp kapatmayı unuttuğu çukurlar vatandaşı çileden çıkartıyor. Hekim Hamamı caddesinde ikamet eden ismini vermek istemeyen bir vatandaş İZSU'nun kazdığı bir çukurun yaklaşık 20 gündür kapatılmadığını belirtti. Söz konusu yolun oldukça dar ve işlek olduğunu ifade eden mahalleli, "Derekahve ve Toptepe mesire alanlarına giden yol günün her saati işlek. Çukurlar yüzünden yolun yapısı bozuluyor. Bazen karşı yönlerden gelen iki araç yan yana zorlukla geçebiliyor. Tümseğe ya da çukura takılan otomobiller trafikte tehlike yaşıyor. Yetkililere ulaşmak zaten zor. Bin bir güçlükle ulaştığımız yetkililer ise 'Kısa sürede yapacağız' dediler ama aradan 20 gün geçti hala kimse ilgilenmedi" şeklinde konuştular.

NADİR UYSAL

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