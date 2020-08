Mezarlıkta çöpün işi ne!

Torbalı 7 Eylül Mahallesi Mezarlığı'nda bazı kabirlerin üzerine çöpler bırakıldı. Vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyenler gördükleri manzaraya isyan etti. Kabir ziyareti yapıldığı esnada dökülen suların şişelerinin diğer mezarların üstüne atıldığı gözlemlendi.

ÖLÜLERE SAYGI YOK

Ayrıca mezar taşları da zaman zaman kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldığı görüldü. Çöplerden gelen pis kokudan dolayı mezarların yanına yaklaşamayan ziyaretçiler duruma tepki gösterdi. Ebru Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Torbalı 7 Eylül Mezarlığı'ndaki annemin mezarına gittiğimde her zaman aynı manzara ile karşılaşıyorum. Her yere şikayette bulundum ancak şu ana kadar bir çözüm alamadım. Yetkililerden bu sorunu bir an önce çözmelerini istiyoruz. Fotoğrafta görüldüğü gibi toplanan bütün çöpler annemin mezarının etrafından" dedi.

ÖMER DUR