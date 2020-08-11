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Haberler İzmir Önce kızını sonra kendini astı

Önce kızını sonra kendini astı

Önce kızını sonra kendini astı
Giriş Tarihi: 11.8.2020

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Cengiz Karataş, ayrı yaşadığı Suriyeli eşi Svazen Zade'den olan kızı Dilan Karataş'ı (7) yanına alarak vakit geçirmek istediğini söyledi. Söylediği saatte geri gelmeyen baba-kız, ayrı adreslerde ağaca asılı bulundu. Cengiz Karataş'ın ilk önce kızını asarak öldürdüğü, ardından da kendi yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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