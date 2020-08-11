Önce kızını sonra kendini astı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Cengiz Karataş, ayrı yaşadığı Suriyeli eşi Svazen Zade'den olan kızı Dilan Karataş'ı (7) yanına alarak vakit geçirmek istediğini söyledi. Söylediği saatte geri gelmeyen baba-kız, ayrı adreslerde ağaca asılı bulundu. Cengiz Karataş'ın ilk önce kızını asarak öldürdüğü, ardından da kendi yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.