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PAÜ Rektörü Bağ görevden alındı

PAÜ Rektörü Bağ görevden alındı
Giriş Tarihi: 11.8.2020

ADRESE teslim sınav ile eşine özel kadro açan ve bu hareketiyle tepki çeken Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, YÖK tarafından görevden uzaklaştırıldı. Konuyla ilgili YÖK'ten yapılan açıklamada, çıkan haberler üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Bağ'ın görevden uzaklaştırılmasının uygun görüldüğü duyuruldu.

SEBAHATTİN ALP

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