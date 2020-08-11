ADRESE teslim sınav ile eşine özel kadro açan ve bu hareketiyle tepki çeken Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, YÖK tarafından görevden uzaklaştırıldı. Konuyla ilgili YÖK'ten yapılan açıklamada, çıkan haberler üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Bağ'ın görevden uzaklaştırılmasının uygun görüldüğü duyuruldu.
SEBAHATTİN ALP
PAÜ Rektörü Bağ görevden alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.