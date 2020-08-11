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Haberler İzmir Smyrna ’da 3 bin yıllık sağlık merkezi

’da 3 bin yıllık sağlık merkezi

Smyrna ’da 3 bin yıllık sağlık merkezi
Giriş Tarihi: 11.8.2020

İzmir'in 3 bin yıllık tarihinin izlerini taşıyan Smyrna Antik Kenti agorasındaki kazılarda, hamamın yanında "sağlık ve tedavi merkezi" olarak kullanılmış gmynasiuma ait olduğu düşünülen kalıntılara rastlandı. İkiçeşmelik'teki kalıntıların, Roma İmparatoru Hadrian döneminden olduğu tahmin ediliyor. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, "Antik kentlerin sağlık merkezleri, sosyal ve kültürel yapılar olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

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