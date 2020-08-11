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Haberler İzmir Vali Köşger’den Torbalı ziyareti

’den Torbalı ziyareti

Vali Köşger’den Torbalı ziyareti
Giriş Tarihi: 11.8.2020

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bir dizi temaslarda bulunmak üzere hafta sonu Torbalı ilçesindeydi. Torbalı'nın tarım, ticaret ve sanayi potansiyeli ile ilgili detaylı bilgi alan Vali Köşger'e, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Çapak Bardacık İnciri ikram etti. Olgun, "Bir geleneği değiştirdik. Misafirlerimize artık çikolata ve lokum yerine çiftçimizin o dönem ovamızda yetiştirdiği ürünlerden ikram ediyoruz. İlçedeki sanayi kuruluşlarınca, tarıma dayalı sanayiye ağırlık vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ÖMER DUR

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